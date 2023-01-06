إنجاز مستشفيات جديدة ومصالح استعجالات بهذه الولايات

كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه سيتم إنجاز عدة مؤسسات استشفائية جوارية وجامعية ومصالح استعجالات عبر ولايات سطيف وإليزي وتوقرت ووهران.

وقال الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ولاية إليزي “ستستفيد من إنشاء 3 أقطاب صحية توجد حاليا قيد الدراسة. وذلك طبقا لتعليمات السلطات العليا من أجل وضع الإمكانيات الصحية والعلاجية في خدمة المواطن دون عناء التنقل إلى ولايات بعيدة”.

و أضاف أن الولاية مؤخرا بمستشفى 60 سريرا بعين أمناس التي خصص لها غلافا ماليا قدره 120 مليون دج لاقتناء التجهيزات الجماعية. إضافة إلى 400 مليون دج لاقتناء تجهيزات طبية. وستتدعم بمستشفيات أخرى متخصصة في أمراض القلب والعيون والأعصاب”.

وفي إجابته عن سؤال يخص حاجة ولاية سطيف إلى مستشفى جامعي. أكد سايحي أنه “سيتم دراسة مشروع إنجاز مستشفى جامعي جديد” بهذه الولاية.

و أضاف بأن ولاية سطيف التي بلغ تعداد سكانها 2 مليون نسمة، “استفادت من تخصصات طبية إضافية. ناهيك عن استفادتها مؤخرا من مصلحة مستشفى استعجالات سيوضع حيز الخدمة قريبا ومشاريع نائمة أخرى سيتم إنعاشها”.

و فيما يتعلق بولاية توقرت، أعلن الوزير أنه “تم التكفل بالمطالب المتعلقة بسيارات الإسعاف. على أن يتم تدعيم حظيرة الولاية بسيارات رباعية الدفع، و جهاز سكانير.

علاوة عن افتتاح مستشفى جديد متخصص في طب الأطفال، إضافة إلى مستشفى آخر ب240 سريرا يرتقب استلامه شهر أفريل المقبل، يضيف الوزير.

وبالنسبة لولاية وهران، قال الوزير أنه ونظرا للضغط الذي تعرفه بلديتي عين الترك وبوسفر خلال موسم الاصطياف. فقد تقرر تدعيم عين الترك بمصلحة استعجالات. فيما ستستفيد بوسفر من مشروع عيادة متعددة الخدمات.