إنجاز مشروع الطريق العابر للصحراء بصفة شبه كلية فوق الأراضي الجزائرية

أنجزت الجزائر الطريق العابر للصحراء بصفة شبه كلية فوق اراضيها وذلك وفق ما كشف عنه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية سليم جعلال.

وأكد ذات المسؤول خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ “أهمية المنشآت التحتية للنقل في تطوير الاقتصاد الوطني” المنظم بدار الثقافة “هواري بومدين” بسطيف على ضرورة المرور إلى مرحلة التسيير الاقتصادي للطريق العابر للصحراء بمجرد استكمال إنجازه.

وأضاف خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة ربط الطريق العابر للصحراء بالتنسيق مع شركة الدراسات التقنية المحلية إلى “إلزامية المرور إلى مراحل أخرى تسمح بالاستفادة منه”.

وأشار جعلان إلى تواجد 2.300 كلم من أصل حوالي 10 آلاف كلم (طول الطريق الكلي ) متواجدة بالجزائر. وقال في ذات السياق ” يمكننا الجزم بأننا أنجزنا هذا الطريق في شقه المتواجد بالجزائر بصفة شبه كلية (لم يتبق منه إلا 7 كلم).و لابد الآن من المرور إلى مرحلة التسيير الاقتصادي للمشروع من اجل تنقل الأشخاص والتبادلات التجارية بين الدول الـ 6 التي يمر بها الطريق”.

وتايع ذات المسؤوول ان هذا الطريق يغطي إلى جانب الى الجزائر كل من تونس و4 عواصم دول من الساحل وجنوب الصحراء “النيجر، مالي، التشاد و نيجريا.”

وبالموازاة مع استكمال أشغال هذا الطريق “يجري العمل لتوفير كل آليات التسيير الاقتصادي لهذا الطريق و إزالة كل الصعوبات التي قد يصادفها المتعامل الاقتصادي في نقل سلعه بين الدول التي يمر بها الطريق العابر للصحراء”. مردفا بأن “لجنة ربط الطريق العابر للصحراء ستتحول إلى لجنة اقتصادية للتنسيق بين الدول المعنية من أجل البحث عن تدابير تسهيل التبادل التجاري على مستوى الموانئ إلى غاية عمق أفريقيا”.