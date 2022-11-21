إنجاز مصلحتين للإستعجالات وأخرى لطب الأورام بمستشفى بومرداس الجديد

قام وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس على رأس وفد وزاري هام للوقوف على وضعية القطاع بالولاية.

وإستهل الوزير زيارة العمل الميدانية مرفوقا بوالي الولاية يحي يحياتن بتفقد مشروع مستشفى 240 سرير بمنطقة الساحل والذي تعرف أشغال إنجازه تقدما ملحوظا.

ويتكون هذا المرفق الطبي- الذي يتربع على مساحة تقارب 5 هكتارات، من طابق أرضى و5 طوابق. ويتوفر على 11 قاعة للعمليات الجراحية، في تخصصات دقيقة على غرار جراحة الأعصاب وجراحة القلب.

منها 4 قاعات عمليات على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية. بالإضافة إلى مصالح أخرى للطب المتخصص مثل طب الأذن الأنف والحنجرة، والطب الداخلي، وجراحة العظام والرضوض، والجراحة العامة الحروق الكبرى، والعلاجات المكثفة، وإعادة التأهيل الفيزيائي.

كما يتوفر هذا المستشفى على جهاز سكانير، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي “irm”. و3 وحدات للطب الاشعاعي و8 مخابر التحاليل الطبية.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المرفق الطبي في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان الولاية. وتخفيف الضغط التي تعرفه المؤسسات العمومية الثلاثة بكل من دلس، برج منايل والثنية وكذا المراكز الصحية الجوارية.

واستمع الوزير لجملة الشروحات المقدمة من قبل القائمين على هذا المرفق الطبي المنتظر منذ سنوات.

ليسدي الوزير جملة من التعليمات والتي تقضي بضرورة إنجاز مصلحتين للإستعجالات الأولى مخصصة للكبار والثانية مخصصة للأطفال.

كما أمر بضرورة استحداث مصلحة لطب الاورام السرطانية مع ضرورة تزويدهما بمسرع للعلاج بالأشعة.

كما شدد الوزير على ضرورة اعتماد نظام الرقمنة كآلية حديثة للتسيير من خلال اعتماد الملف الطبي الإلكتروني للمريض.

وكذا تشجيع التطبيب عن بعد مع اعتماد التقنيات الطبية الجديدة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمريض.