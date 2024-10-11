إنجاز مليوني وحدة سكنية.. هذا موعد انطلاق الأشغال

كشف وزير السكن، طارق بلعريبي، عن المستجدات الخاصة بالتحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029. والذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والمقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.

ووجه الوزير بالشروع في التحضير لعملية توطين برنامج السنة على أن “تنطلق الأشغال مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2025”.

وعليه, فإنه يتعين على المديرية العامة للسكن بالتنسيق مع المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة. إعداد برنامج تفصيلي لانطلاق المشاريع لسنة 2025. وكذا برنامج عملية توزيع السكنات لنفس السنة بالأخص في المحطات التاريخية المهمة (05 جويلية والفاتح نوفمبر), وفقا للمصدر.

وفي سياق متصل, أمر بلعريبي بضرورة تقليص آجال الإنجاز الخاصة بمشاريع البرامج السكنية لسنتي 2023 -2024.

كما شدد العمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير”. وهو ما من شأنه “الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029”.

من جهة أخرى, أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لوكالة “عدل” وكذا المدير العام لفرع التسيير العقاري لعدل “جيست إيمو”. بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات أحياء عدل. وفقا للبيان الذي اشار إلى ان هذه العملية انطلقت فعليا بعدة أحياء. ولاقت استحسان الساكنة وهو ما يندرج ضمن برنامج المحيط الحضري.