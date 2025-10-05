إنجاز وحدة متخصصة في صناعة هياكل السيارات بالبليدة

أدى والي ولاية البليدة، إبراهيم أوشان، أمسية اليوم الأحد، زيارة إلى الأرضية المخصصة لإنجاز وحدة صناعية متخصصة في صناعة هياكل السيارات، المقطورات، الصناديق القلابة للشاحنات والهياكل المعدنية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تم اليوم، تسليم رخصة البناء لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ” أ س. أم. نام فورت” (SARL SM NAM FORT). قصد الشروع في إنجاز المشروع الذي من شأنه أن يساهم في خلق أكثر من 500 منصب شغل كمرحلة أولى.

وشدد الوالي على التزامه بحماية المستثمرين الجادين من كل أشكال البيروقراطية، والابتـزاز، والشكاوى الكيدية التي قد تطالهم.

مؤكدا أن مصالح الولاية ستواصل مرافقة كل المشاريع الاستثمارية الجادة وتوفير الظروف الملائمة لتجسيدها على أرض الواقع.