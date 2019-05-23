إنجاز 1.800 كلم من الألياف البصرية لربط المؤسسات العمومية بمستغانم

تم بولاية مستغانم خلال السنوات الماضية مد شبكة بطول 1.800 كلم من الألياف البصرية لربط العديد من الإدارات العمومية

والمؤسسات الاقتصادية، حسبما أستفيد اليوم الخميس من المديرية الولائية لـ”إتصالات الجزائر”.

و أوضح المصدر أن هذه المشاريع سمحت مؤخرا بربط أزيد من 70 مكتب بريدي بخدمات هذه الشبكة ذات الجودة العالية

والتدفق السريع بما يضمن لمؤسسة “بريد الجزائر” تقديم خدمات جيدة ودون انقطاع، يضيف المصدر ذاته .

كما تم ربط 32 بلدية وملحقاتها الإدارية والمرافق القضائية بهذه الشبكة التي تساعد على عصرنة الخدمات الإدارية

التي تقدمها هذه الإدارات وتقريبها من المواطنين وخصوصا في المناطق النائية والبعيدة.

و بهذا الخصوص تم تجهيز 124 محطة “أمصان” خاصة بالخدمة الثلاثية “هاتف وأنترنت وتلفزيون” منذ 2011

وتنصيب 52 محطة للجيل الرابع منذ 2004 وربط ثلاثة أحياء سكنية بشبكة الهاتف بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل “FTTH” منذ 2018.

و ساهمت هذه المشاريع في إرتفاع عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت بولاية مستغانم إلى 55.800 مشترك

وزبائن الجيل الرابع وشبكة الانترنت إلى نحو 73.500 زبون، كما تمت الإشارة إليه.