إنجاز 15 محطة لربط مناطق الظل بخدمتي الهاتف الثابت والإنترنت بوهران

قامت مؤسسة اتصالات الجزائر، ببرمجة إنجاز 15 محطة من نوع “4 جي أل تي اي” على مستوى مناطق الظل بولاية وهران.

ويأتي هذا، لتسهيل على سكان هذه المناطق المعزولة الاستفادة من خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت.

وحسب ما أستفيد اليوم الثلاثاء، لدى المدير العملياتي للمؤسسة بوهران، فقد تم برمجة انجاز هذه المحطات في إطار مخطط المؤسسة “2019-2020” لتزويد مناطق الظل على مستوى وهران بخدمتي الهاتف الثابت والإنترنت.

و تم لحد الآن، انجاز 6 محطات “4 جي أل تي اي”، مما سمح بربط مناطق بأرزيو ووادي تليلات وعين تاسة بعين الكرمة من خدمة الهاتف شبه الثابت والإنترنت.

فيما تتواصل العملية لتشمل مناطق أخرى خلال السنة الجارية.

ودعا المدير العملياتي لاتصالات الجزائر بوهران، كل مواطن من قرية عين تاسة يرغب في الاستفادة من الربط بخدمة “4 جي أل تي اي”، التقدم إلى الوكالة التجارية للتكفل بطلبه بشكل فوري.