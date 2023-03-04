إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية بهذه الولايات

كشف مجمع سونلغاز عن قائمة الولايات المعنية بانجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتتراوح قدرة إنتاج هذه المحطات، ما بين 80 و220 ميغاواط وتبلغ الطاقة الإجمالية 2000 ميغاواط.

وجاء ذلك، من خلال مناقصة وطنية ودولية أعلن عنها المجمع الخميس الماضي.

وقال الناطق الرسمي للمجمع، خليل هدنة، في تصريح لواج، أن المجمع يباشر الإجراءات لإنجاز محطات الطاقة الشمسية في 11 ولاية بالجنوب والهضاب العليا.

حيث بادر عبر شركته الفرعية “سونلغاز-الطاقات المتجددة” “بإطلاق دعوة لمناقصة وطنية ودولية. تتضمن إنجاز الدراسة والهندسة والهندسة المدنية والتوريد والنقل والتركيب والتكوين والاختبارات والتجارب والربط ثم التشغيل.

وتتمثل هذه الولايات في بشار والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة والأغواط وغرداية وتيارت والوادي وتقرت المغير، وبسكرة.

وأوضح ذات المتحدث، أنه سيتم بولاية بشار بناء محطتين بكل من العبادلة والقنادسة. كما سيتم بناء محطة بالمسيلة بقدرة إنتاج 220 ميغاواط.

كما سيتم إنجاز محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في برج بوعريريج وباتنة، بكل من رأس الواد ومروانة على التوالي. إضافة لإنشاء محطة بأفلو في ولاية الأغواط.

وسيتم أيضا تركيب محطتين لتوليد الطاقة بقدرة 80 ميغاواط في كل من قرارة في ولاية غرداية وفرندة بولاية تيارت.

وكذا بناء محطتين في ولاية الوادي بكل من النخلة والطالب العربي، بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواط على التوالي.

كما سيتم كذلك بناء محطة بتوقرت وأخرى في ولاية المغير. ويعتزم المجمع بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بولاية بسكرة.

ومن المقرر أن يتم تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 ماي المقبل.

وسيسمح هذا “التحول الطاقوي” للجزائر بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية. والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها. وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك. وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة.