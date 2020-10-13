إنجاز 3 أفلام تاريخية حول الشهداء زيغوت وسي الحواس وامحمد بوڤارة

أعلنت وزارة المجاهدين عن إطلاق مسابقة وطنية لاختيار ٣ “سيناريوهات” خاصة بأفلام حول شخصيات الشهداء زيغوت يوسف، سي الحواس وسي امحمد بوڤارة.

وجاء في الإعلان الذي نشرته وزارة المجاهدين، بأنها تدعو جميع الكتّاب الذين يتمتعون بجودة كتابة “السيناريوهات”، إلى سحب دفاتر الشروط الخاصة بالأفلام التاريخية الثلاثة للمشاركة في المسابقة.

واشترطت وزارة المجاهدين في كتّاب “السيناريو”، بأن يكون لديهم على الأقل عمل سابق تمت المصادقة عليه من طرف ديوان حقوق التأليف، وشاركوا في تنفيذ عمل واحد على الأقل في مجال الأعمال التاريخية.

كما اشترطت وزارة المجاهدين إرفاق السيرة الذاتية لكاتب “السيناريو” ضمن دفتر الشروط.

ومن المفترض أن يتم عرض “السيناريوهات” المرشحة أمام لجنة قراءة، لفرزها واختيار الأجدر منها، فيما مُنع على أعضاء لجنة القراءة، أو أفراد أسرهم أو من لديهم معهم علاقة تبعية أو ارتباط مهني، المشاركة في هذه المسابقة، توخيا للحياد والنزاهة.