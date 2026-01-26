إنجاز 3 محطات للقطار ومشاريع جديدة لفك الخناق عن العاصمة

ترأس مساء أمس الأحد، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خصص لمتابعة ومناقشة وضعية مشاريع المخطط الأصفر للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة. وكذا مشاريع المخطط الأزرق.

وقد تم خلال الإجتماع التطرق إلى كل المشاريع المهيكلة التي ستنطلق خلال هذه السنة. والتي من شأنها فك الاختناق المروري خاصة عن مناطق الجهة الشرقية للعاصمة. على غرار الأحياء المتواجدة بلديتي برج الكيفان وبرج البحري.

وقد تم تسجيل مشروعين لإنجاز الطريق الساحلي السياحي من وادي الحراش نحو تامنفوست على طول 14 كلم تم الانتهاء من إنجاز 9 كلم منها. بالإضافة كذلك إلى طريق اجتنابي جديد نحو المرسى وعين طاية بطول 4.7 كلم. هذا وتتضمن المشاريع إنجاز وتوسعة طرق جديدة بمناطق مختلفة بالعاصمة.

كما تضمن العرض مشاريع إنجاز 03 محطات جديدة للقطار بهدف تسهيل تنقل المواطنين إلى وسط العاصمة. أين تم الانطلاق في إنجاز محطة إضافية جديدة ببلدية الرحمانية. تقع على الخط المؤدي نحو المدينة الجديدة بسيدي عبد الله وزرالدة. فيما سيتم الانطلاق في إنجاز محطتين إضافيتين بكل من كوريفة بالحراش، والحميز بالدار البيضاء.

ويتضمن المخطط الأصفر مشاريع مهيكلة ذات الأهمية، على غرار إنجاز محطات متعددة الأنماط، وتوسيع وإنجاز خطوط السكك الكهربائية. سيما تمديد خطوط المترو والترامواي وخطوط النقل عبر الكوابل الكهربائية.

من جهته، أسدى الوزير والي العاصمة في هذا السياق، تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والإعلان عن المناقصات لاختيار شركات الإنجاز. مع تنظيم خرجات ميدانية دورية قصد معاينة مدى تقدم الأشغال ورفع العراقيل.

أما بخصوص مشاريع المخطط الأزرق للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، فقد تم خلال الاجتماع التطرق لوضعية المخطط الأزرق، الذي يتضمن عددا من المشاريع انطلاقا من ميناء جميلة بعين البنيان إلى غاية تامنفوست ببلدية المرسى. والذي يرتكز على استعادة مساحات من البحر لاستغلالها في إنجاز طرق ساحلية وسياحية وفضاءات ترفيهية. حيث يتم حاليا تجسيد عدد من المشاريع مع إعداد دراسات لإطلاق أخرى.

