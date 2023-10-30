إنجاز 30 ألف سكن بصيغة الترقوي الحر خلال 2024

يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة بـ2.006,09 مليار دينار كرخصة التزام و 1.317,62 مليار دج كاعتمادات دفع.

وخصص لقطاع السكن والعمران والمدينة 420,31 مليار دينار كرخصة التزام و122,1دينار كاعتمادات دفع، موجهة أساسا، على مستوى مختلف الولايات، لإنجاز 30.000 سكن عمومي إيجاري (LPL بقيمة 120 مليار دج كرخصة التزام و12 مليار دج كاعتمادات دفع، أشغال الطرقات والشبكات المختلفة (64,47 مليار دج كرخصة التزام دج و19 مليار دج كاعتمادات دفع)، أشغال التحسين الحضري للنسيج الحضري القديم (20 مليار دج كرخصة التزام و4,6 مليار دج كاعتمادات دفع)، 46 ثانوية و 66 متوسطة و125 مدرسة ابتدائية (66,9 مليار دج كرخصة التزام و9,9 مليار دج كاعتمادات دفع) بالإضافة إلى المدينة الإعلامية “Media City ” – الشطر الثاني (110,9 مليار دج كرخصة التزام و60 مليار دج كاعتمادات دفع)، أما قطاع الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، فرصد له 199,78 مليار دج كرخصة التزام و 121,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مرتقبة أساسا لإنجاز 18 خطا ازدواجيا عبر الطرقات الوطنية الرابطة بين مختلف الولايات(60,26 مليار دج كرخصة التزام و 34,76 مليار دج كاعتمادات دفع)، أشغال كبرى للهندسة المدنية لمترو الجزائر، توسعة “عين النعجة-براقي”- شطر بوالعربي-بلدية براقي على امتداد 1,2 كم ( 15 مليار دج كرخصة التزام و 5 مليار دج كاعتمادات دفع)، عصرنة الطرق الوطنية ( 14,1 مليار دج كرخصة التزام و 9,75 مليار دج كاعتمادات دفع)، إنجاز الطرق الاجتنابية ( 7,1 مليار دج كرخصة التزام و 2,3 مليار دج كاعتمادات دفع)، تهيئة و تقوية المنشآت القاعدية للمطارات ( 5,53 مليار دج كرخصة التزام و 4,67 مليار دج كاعتمادات دفع) و حماية و تهيئة أسطح الواجهات البحرية لباب الواد و الصابلات- تمنفوست ( 3,5 مليار دج كرخصة التزام و 1,62 مليار دج كاعتمادات دفع). وبشأن قطاع الري: 125,64 مليار دج كرخصة التزام و60,23 مليار دج كاعتمادات دفع.