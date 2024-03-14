إنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و الكهروضوئية

وقّع مجمع سونلغاز، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على عقود مع الشركات الوطنية والاجنبية الفائزة بالمناقصة الوطنية والدولية. الخاصة بإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية و الكهروضوئية. التي اطلقهما المجمع خلال السنة الماضية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل. ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع، و كذا البروفيسور شمس الدين شيتور.

يتعلق الأمر بالمناقصة التي أطلقتها سونلغاز السنة الماضية لإنجاز مشروع أول بقدرة 2000 ميغاواط. يتمحور حول إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 15 موقعا في 12 ولاية عبر الوطن. حيث وقع المجمع 14 عقدا مع 8 مقدمي عروض فائزين بالمناقصة.

أما المناقصة الثانية، فتتعلق بمشروع 1000 ميغاواط، المكوّن من 5 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية. موزعة على 5 مواقع تقع عبر 5 ولايات. حيث وقع المجمع 6 عقود مع 4 مقدمي عروض فازوا بالمناقصة.