إنجاز 5 مؤسسات استشفائية متخصصة في الإستعجالات الطبية الجراحية بهذه الولايات

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة، يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997.

وذلك من خلال إنشاء خمس (05) مؤسسات استشفائية متخصصة في الإستعجالات الطبية الجراحية على مستوى ولايات باتنة و الجزائر العاصمة و عنابة و معسكر و وهران، و مؤسسة (01) استشفائية متخصصة في مكافحة السرطان في ولاية تلمسان.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، المتضمن نتائج الإجتماع، فإن إنجاز هذه الهياكل يندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، ومخطط تطوير قطاع الصحة والسياسة الوطنية للصحة التي تولي اهتماما كبيرا بالاستعجالات الطبية الجراحية انطلاقا من أن مهامها ذات الأولوية تعد حاسمة بالنسبة لصحة المريض والتكفل بالمصابين بداء السرطان.

كما أن إنشاء هذه الهياكل الصحية من شأنه أن يسمح بتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات والخدمات الصحية، و تحسين مسار علاج المريض، والحد من تحويلات المرضى فيما بين المؤسسات العمومية للصحة.