إنجاز 5 محولات جديدة لتحسين خدمات التموين بالكهرباء بتمنراست

استفادت ولاية تمنراست من 5 محولات كهربائية جديدة لتحسين نوعية خدمات التزود بطاقة الكهرباء خلال شهر رمضان الحالي وصائفة 2019

وحسبما أوضحه ، اليوم الأحد، مسؤولو مديرية التوزيع بشركة توزيع الكهرباء والغاز ، يتعلق الأمر بإنجاز محولين على مستوى حي أنكوف بعاصمة الولاية وقرية أوتول (40 كلم شمال الولاية) و3 محولات بدائرة إينغز بالولاية المنتدبة عين صالح

إضافة إلى تدعيم الشبكة بخطوط جديدة عالية ومنخفضة التوتر بطول 30 كلم حسبما أوضحت لـ”وأج” المكلفة بالإتصال لدى مؤسسة سونلغاز .

وبتجسيد هذا البرنامج الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 190 مليون دج يرتفع عدد المحولات الكهربائية الموزعة عبر إقليم الولاية إلى 187 محولا على مستوى شبكة كهربائية يبلغ طولها الإجمالي 81ر398 كلم ي مثلما ذكرت السيدة رباعي حفيظة.

كما خصص مبلغ مالي تتجاوز قيمته 570 مليون دج لإقتناء عتاد تقني لتدعيم خط الكهرباء الموجه لبلدية عين أمقل

والذي من شأنه رفع التوتري إلى جانب إنجاز 3مراكز للتحويل من أجل استحداث منطلقات جديدة في كل من مدن عين قزام و تين زواتين و إدلسي وفق المصدر ذاته.

وفي إطار تحسين الخدمة أعدت ذات المؤسسة أيضا مخططا واسعا لصيانة الشبكة الكهربائية لتفادي حدوث الأعطابي واستعمال تقنية جديدة لكشف الاعطال عن بعدي كما أشير إليه.