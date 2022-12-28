إنجاز 750 مواصفة جزائرية للتقييس سنة 2022

قال جمال حلس المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، إن المعهد قام خلال سنة 2022 بإعداد ما يقارب 750 مواصفة جزائرية تطابق المعايير المعمول بها دوليا. فيما يخص الترويج للمنتجات الجزائرية.

وقال جمال حلس لدى نزوله ضيفا على “القناة الثانية” للإذاعة الجزائرية، إن المعهد أطلق خدمة جديدة تسمى “في خدمتكم” خلال السداسي الثاني من عام 2022. لقياس مدى إلتزام مؤسسات الخدمة العمومية بمعايير الجودة وحسن الإستقبال والمعاملة للزبائن. وقام المعهد خلال سنة 2022 بإعداد ما يقارب 750 مواصفة جزائرية تطابق المعايير المعمول بها دوليا.

وكشف أن عديد المؤسسات الوطنية إنخرطت في هذه العملية وفي مقدمتها مؤسسة اتصالات الجزائر. حيث خضعت لحد الآن 07 وكالات للتدقيق وستشمل هذه العملية 55 وكالة أخرى. بالإضافة كذلك إلى أنه تجري التحضيرات للقيام بعمليات تدقيق لوكالات الصندوق الوطني للتقاعد وبريد الجزائر.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن المعهد الجزائري للتقييس أشرف على تنظيم دورات تكوينية. وشملت 03 ألاف شخص في مجال الاعداد والتحكم في المعايير. كما شدّد على أن المعهد قام بتكوين 500 إطار سام في شركة سوناطراك لضمان التحكم والإلتزام بمعيار” إيزو 26000 ” والمتعلق بالتنمية المستدامة. وكذا الإنخراط في مجال محاربة الفساد.

كما وجّه نداء إلى المتعاملين الإقتصاديين من أجل التقرب من المعهد خلال السنة الجديدة 2023. من أجل الحصول على شهادة المطابقة للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. من اجل نيل ثقة المستهلكين والتوجه نحو التصدير.

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