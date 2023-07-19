إنجاز مصنع لهذا النوع من السيارات الصينية في الجزائر

كشف وزبر التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني عن موافقة الصين عاى إنجاز مصنع للسيارات في الجزائر.

وفي تصريح خص له زيتوني قناة الجزائر الدولية أن موافقة الصين على إنجاز مصنع للسيارات الكهربائية وغير الكهربائيّة في الجزائر هو دليل على عمق الشراكة بين البلدين.

كما اكد زيتوني ان ما قام به رئيس الجمهورية في الصين زيارة تجارية واقتصادية بامتياز. والهدف منها ايضا توظيد العلاقات العريقة والمتجذرة في التاريخ، بين الدولتين.

وقال الوزير لذات القناة أن أن هناك اتفاق مبدئي مع اللجنة المشتركة التي ستقام عما قريب من اجل تحديد قوائم السلع التي تصدر إلى الصين. وهذ حتى يكون فيه موازنة بين التصدير والاستيراد، الذي يصل اليوم إلى ما يقارب 9 مليار دولار وهو مرجح لصالح الصنيين.

وأضاف زيتوني أنه تم الاتفاق مع نظيره الصيني أمس على تحديد المواد التي تتوفر عليها الجزائر وتحتاجها الصين للشروع في عمليات التصدير. كما تم الاتفاق أيضا أن المواد الأولية الموجودة في الصين وتستوردها الجزائر من دول أخرى بأسعار مرتفعة سيتم استرددها من الصين للجزائر.

وإعتبر الوزير الصين تحتل المرتبة الأولى في المبادلات التجارية مع الجزائر بحجم تجاري كبير جدا، كما أن الاتفاقيات المبرمة ستفتح أفاق كبيرة في مجالات التصنيع والاستثمار والتصدير والاستيراد وأمور أخرى استراتيجية وجيوسياسية يضيف الوزير.