إنجراف التربة وطرقات مغلقة بسبب التقلبات الجوية

تسببت التقلبات الجوية التي عرفتها العديد من الولايات الشرقية للوطن منذ ليلة أمس السبت في غلق العديد من الطرقات والمحاور. وانجراف للتربة وسقوط الحجارة.

وحذرت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق من توخي الحيطة والحذر، وبولاية قسنطينة، اليقظة مطلوبة بالطريق الإجتنابي على مستوى جبل الوحش ، بسبب إنجراف التربة. وبولاية الطارف طريق مغلق الطريق الوطني رقم 44 على مستوى قرية الفيض بلدية بن مهيدي بسبب إرتفاع منسوب المياه. أين تم تحويل حركة السير إلى إتجاه واحد مع وضع اللافتات التوجيهية وتحسيس مستعملي الطريق.

وبولاية جيجل طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 137بـ الرابط بين بلديتي إراقن و بابور.

بالضبط على مستوى مشتة مشتى أسومار بسبب إنهيار جزء من الطريق. بالإضافة كذلك إلى طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي سلمى بن زيادة و تاكسنة بالضبط على مستوى مشتة تراكشت بسبب إنجراف التربة و تساقط الحجارة.

أما بولاية سوق أهراس، فاليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين بلدية سدراتة و ولاية قالمة بسبب سقوط الحجارة.

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