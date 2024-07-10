إنجلترا تباغت هولندا وتلاقي “الماتادور” في نهائي اليورو

حسم منتخب إنجلترا التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب منتخب هولندا في أخر دقائق نصف النهائي الذي جرى بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

و فاز الإنجليز بهدفين مقابل هدف من إمضاء كل من هاري كين عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني أولي وانكينز في الدقيقة 90، بعدما باغت منتخب “الطواحين”.

و سجل الهدف الوحيد من جانب الهولنديين تشافي سيمونز في الدقيقة 7 من عمر اللقاء المثير.

و سيواجه القائد هاري كين و رفقائه منتخب اسبانيا في نهائي اليوم الذي سيلعب بـ “الملعب الأولمبي” برلين يوم 14 جويلية القادم.

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