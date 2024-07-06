إنجلترا تفوز أمام سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي اليورو

حسم منتخب إنجلترا التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام منتخب سويسرا عن طريق ركلات الترجيح.

و انتهت ركلات الترجيح بتسجيل منتخب إنجلترا أربع أهداف مقابل ثلاث لصالح منتخب سويسرا، في حين انتهت دقائق المباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وينتظر منتخب إنجلترا الفائز من المباراة التي ستبدأ قريبا و التي تجمع بين منتخب هولندا وتركيا بالملعب الأولمبي برلين.

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى النصف النهائي ليصطدم بمنتخب فرنسا في لقاء ناري مثير.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-