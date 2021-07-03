إنجلترا تقصف أوكرانيا برباعية وتتأهل إلى نصف نهائي اليورو

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعد تغلبه على نظيره الأوكراني بفوز عريض بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

وجاء الهدف الأول عبر قائد المنتخب الانجليزي هاري كين من انفراد بالمرمى، وذلك بعد تمريرة سحرية من رحيم سترلينغ، بعد مضي 4 دقائق فقط من بداية المباراة.

وفي الشوط الثاني، ومن أول دقيقة سجل نجم مانشستر يونايتد هاري ماغواير هدفا ثانيا للإنجليز، من رأسية مميزة في الدقيقة 46 إثر ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 50، أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني له والثالث لمنتخب الإنجليز من خلال رأسية متقنة في المرمى.

وفي الدقيقة 63 استغل نجم ليفربول جوردان هندرسون والذي حل بديلا في الشوط الثاني ضربة ركنية ليضع رأسية جديدة وسط غفلة من الدفاع الأوكراني، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا وتأهله للدور نصف النهائي.