إنجلترا: مقتل 3 أطفال وإصابة 8 آخرين في هجوم بالسكين

توفي 3 أطفال بعد هجوم بالسكين في إنجلترا يوم الاثنين، ولا يزال ثمانية أطفال مصابين، خمسة منهم في حالة حرجة. وشخصين بالغين أيضًا في حالة حرجة.

وألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 17 عاما بعد وقت قصير من المأساة التي وقعت يوم الاثنين، في منتصف العطلة المدرسية. خلال فصل الرقص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى أحد عشر عاما. حول موضوع النجمة الأمريكية تايلور سويفت في ساوثبورت، من شمال غرب إنجلترا.

وبحسب رواية الوقائع التي قدمتها الشرطة، دخل المعتدي المبنى وبدأ في مهاجمة الأطفال الذين كانوا يشاركون في هذا النشاط.

وقالت شرطة ميرسيسايد في بيان إن الضحايا هم فتيات تبلغن من العمر ستة وسبعة و9 أعوام. ولا يزال ثمانية أطفال مصابين، خمسة منهم في حالة حرجة، وشخصين بالغين أيضًا في حالة حرجة.