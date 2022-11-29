إنجلترا تهزم ويلز.. تتأهل وتصطدم بالسنغال في ثمن النهائي

هزم سهرة اليوم الثلاثاء مُنتخب إنجلترا نظيره الويلزي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية وقائعها بقطر.

حيث انتهى لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات بفوز الإنجليز بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية الإنجليز في اللقاء الذي جرى بملعب أحمد بن علي كل من، ماركوس راشفورد في الدقيقتين الـ50 والـ68 إضافة إلى فيل فودين في الدقيقة الـ52.

وتصدر مُنتخب إنجلترا ترتيب مجموعته بـ7 نقاط ليضرب موعدا للسنغال في مواجهة ثمن النهائي.