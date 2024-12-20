إنحراف حافلة بقسنطينة يُخلف 4 ضحايا

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة قسنطينة، صبيحة اليوم الجمعة، لأجل حادث إنحراف حافلة، خلف 4 ضحايا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في إنحراف حافلة، تعمل على خط “جبل الوحش والمدينة الجديدة”.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 79، أمام المعهد الوطني للتكوين العالي الشبه طبي، بقسنطينة.

وخلف الحادث إصابة 4 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 14 و46 سنة، يعانون من ٱلام وإصابات خفيفة.

هذا وتم إسعاف الضحايا بعين المكان، مع نقلهم إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة.