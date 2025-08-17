إنحراف حافلة في المغير بسبب انفجار عجلة

وقع حادث صباح اليوم الأحد، تمثل في انحراف حافلة على الطريق الوطني رقم 03، الرابط بين ولايتي المغير وتقرت، وتحديدًا على مستوى منطقة عين الشوشة ببلدية سيدي عمران.

وأفادت مصادر أمنية، أن الحادث ناتج عن انفجار إحدى عجلات الحافلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.

وقد سارعت وحدات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المنطقة.

وتجدد السلطات المختصة دعوتها للسائقين إلى توخّي الحذر والحرص على صيانة مركباتهم بشكل دوري، خاصةً الإطارات. لتجنب مثل هذه الحوادث.