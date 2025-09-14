إنحراف سيارة وسقوطها من جسر بقسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية بدائرة الخروب في قسنطينة، صباح اليوم الأحد، على إثر حادث مرور مروّع، خلّف إصابة شخص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث على الطريق الوطني رقم 20 بمنطقة بونوارة ببلدية الخروب. حيث انحرفت سيارة وسقطت من جسر يبلغ علوه حوالي 10 أمتار.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص، في الأربعينيات من العمر، بجروح متعددة.

وقد قدمت الإسعافات الأولية للضحية، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الخروب لتلقي العلاج.