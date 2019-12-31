إنحراف شاحنة صهريج لنقل الوقود بطريق إليزي جانت

إنحرفت اليوم الأربعاء، شاحنة صهريج لنقل الوقود على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إليزي وجانت.

وحسب شهود عيان لـ “النهار”، فإن الانحراف الذي وقع بالمكان المسمى منحدر ” إيدسي” على بعد 200 كلم عن إليزي بإتجاه جانت.

الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة الصهريج المعبأة بالمواد الطقاوية بسبب المنعرجات ولحسن الحظ لم يخلف الحادث أية خسائر بشرية.

وتدخل المواطنين من مستعملي الطريق فور وقوع الحادث لجر الشاحنة وتسهيل حركة المرور عبر هذه الطريق الجبلية.

يذكر أن الطريق الرابط بين إليزي وجانت سجلت به مؤخرا الكثير من حوادث المرور المميتة حصدت المئات من الأرواح .

وتسببت الحوادث في خسائر مادية معتبرة لأصحاب المركبات بسبب خطورة الطريق وكثرة المنعرجات والمنحدرات الخطيرة.