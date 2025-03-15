إنحراف شاحنة مُحملة بغاز البترول المميع بالمدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة في الوحدة الثانوية لدائرة البرواقية في المدية، منتصف نهار اليوم السبت، لأجل حادث انحراف حافلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في انحراف شاحنة ذات صهريج محملة بغاز البترول المميع GPL.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى زيباك، بالطريق السيّار “شمال/جنوب”، باتجاه ولاية الجلفة، ببلدية ودائرة البرواقية.

هذا وأكدت ذات المصالح، أن الحادث لم يخلّف أية خسائر بشرية.