إنحراف شاحنة يتسبب في قطع طريق “إليزي _جانت” لساعات

تسبب، أمس حادث إنحراف شاحنة نقل الخضر بالطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إليزي وجانت، في قطع الطريق لساعات طويلة.

وحسب شهود عيان لـ “لنهار”، فإن الانحراف وقع على الساعة الثالثة مساء على بعد 70 كلم عن إليزي بإتجاه جانت.

وأضافت المصادر أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة التي كانت تنقل على متنها الخضر والفواكه ولحسن الحظ لم يخلف أية خسائر.

وتسبب الإنحراف في شل حركة المرور لساعات طويلة، حيث لم يجد أصحاب المركبات ملاذا آخر للمرور عبر هذه الطريق الجبلية.

يذكر أن الطريق الرابط بين إليزي وجانت سجلت به مؤخرا الكثير من حوادث المرور المميتة حصدت المئات من الأرواح.

وتسببت الحوادث في خسائر مادية معتبرة لأصحاب المركبات بسبب خطورة الطريق وكثرة المنعرجات والمنحدرات الخطيرة.