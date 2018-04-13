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إنحراف قطار لنقل المحروقات عن مساره بسعيدة

أخبار الجزائر
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إنحراف قطار لنقل المحروقات عن مساره بسعيدة
بقلم محمد عمراني

إنحرف في هذه الأثناء قطار لنقل المحروقات عن مساره في وسط مدينة سعيدة.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية ظهيرة اليوم على الساعة 13 سا و 30 د من اجل حادث انحراف القاطرة الأمامية للقطار.

تجر 08 صهاريج معبأة بمادة المازوت سعتة كل صهريج 24 ألف لتر قادما من ارزيو ولاية وهران.

متجها نحو مركز التخزين وتوزيع الوقود بقرية بوراشد بلدية سيدي أحمد دائرة عين الحجر ولاية سعيدة.

واثناء التدخل تم إجلاء شخصين في حالة صدمة يعملان بمؤسسة السكة الحديدية الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى أحمد مدغري

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