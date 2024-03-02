إنخفاض أسعار البقوليات الجافة إبتداءً من الغد
أعلن الديوان الوطني المهني للحبوب، أنّ أسعار تسويق البقوليات الجافة ستشهد انخفاضا إبتداءا من يوم غد الإثنين، 03 مارس 2024.
ويأتي ذلك، حسب بيان لذات الهيئة، تطبيقا للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وتتمثل الإجراءات في إلغاء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي كانت تقدر ب 9%.
وعليه فإن الأسعار الجديدة للبقوليات ستكون على النحو التالي:
الحمص حجم صغير:
الموضبين: 150 دج
تجار الجملة: 155 دج
تجار التجزئة: 160 دج
محولي مادة الحمص و الأرز: 150 دج
المستهلك: 160 دج
الحمص حجم متوسط:
الموضبين: 250 دج
تجار الجملة: 255 دج
تجار التجزئة: 260 دج
المستهلك: 260 دج
الحمص حجم كبير:
الموضبين: 350 دج
تجار الجملة: 355 دج
تجار التجزئة: 360 دج
المستهلك: 360 دج
الأرز الأبيض:
الموضبين: 125 دج
تجار الجملة: 130 دج
تجار التجزئة: 135 دج
محولي مادة الحمص و الأرز: 125 دج
المستهلك: 135 دج
الأرز المفوّر:
الموضبين: 115 دج
تجار الجملة: 120 دج
تجار التجزئة: 125 دج
المستهلك: 125 دج
الأرز بسمتي:
الموضبين: 190 دج
تجار الجملة: 195 دج
تجار التجزئة: 200 دج
المستهلك: 200 دج
الفاصولياء البيضاء:
الموضبين: 270 دج
تجار الجملة: 275 دج
تجار التجزئة: 280 دج
المستهلك: 280 دج
الفاصولياء الحمراء:
الموضبين: 250 دج
تجار الجملة: 255 دج
تجار التجزئة: 260 دج
المستهلك: 260 دج
العدس الأخضر:
الموضبين: 230 دج
تجار الجملة: 235 دج
تجار التجزئة: 240 دج
المستهلك: 240 دج
العدس المرجاني:
الموضبين: 165 دج
تجار الجملة: 170 دج
تجار التجزئة: 175 دج
المستهلك: 175 دج
العدس البني:
الموضبين: 150 دج
تجار الجملة: 155 دج
تجار التجزئة: 160 دج
المستهلك: 160 دج
البزلاء الخضراء المكسّرة:
الموضبين: 140 دج
تجار الجملة: 145 دج
تجار التجزئة: 150 دج
المستهلك: 150 دج