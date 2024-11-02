إنخفاض أسعار البيض بسطيف

أعلن مدير التجارة و ترقية الصادرات رشيد حمادي الإنطلاق فعليا في تسويق مادة البيض بالسوق الجهوية لسطيف. عبر تخصيص فضاء للبيع بالجملة لهذه المادة الإستهلاكية.

ويأتي هذا القرار حسب حمادي كتنفيذ لتعليمات ولمسؤول الأول على قطاع التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. القاضية بمرافقة المنتجين وتشجيعهم وكسر الوسطاء غير الشرعيين في سلاسل التوزيع.

في السياق ذاته، كشف مدير التجارة لولاية سطيف أن عملية بيع هذه المادة تمت يوم السبت بسعر يتراوح بين 370 دج إلى 400 دج للصفيحة. والأسعار مرشحة للإنخفاض حال وفرة المنتوج، حسب المسؤول ذاته.

وأوضح ذات المتحدث، أن مديرية التجارة لولاية سطيف تدعو تجار التجزئة للتقرب من سوق الجملة الجهوي ماقسطيفال. للتموين بهذه المادة قصد بيعها بأسعار تنافسية للمستهلك.

وأفاد حمادي أن فرق الرقابة تعاين مدى احترام تجار التجزئة في المحلات والفضاءات التجارية الكبرى، لتسويق هذه المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، بتكريس هوامش ربحية منطقية