إنخفاض أسعار الدجاج.. وزارة الفلاحة تكشف الجديد

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن أسعار اللحوم البيضاء شهدت إنخفاضا تدريجيا في أسواق الجملة في عدة مناطق من الوطن. بعد الإرتفاع المحسوس الذي سجل في الآونة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه وكما كان من المنتظر فإن كميات الصيصان التي تم وضعها خلال شهر أوت الفارط بدأت تدخل في الإنتاج خلال هذا الأسبوع. مما عزّز الوفرة في الأسواق. كما تم تسجيل يوم الخميس انخفاضا في سعر الدجاج الحي لدى المربين. حيث تراوحت بين 320 و325 كلغ على مستوى شرق البلاد ومابين 330 و340 د/ كلغ في عدة مناطق الوسط على غرار بودواو وبوغزول والجلفة وتيزي وزو وعين بسام وبجاية. فيما تفاوتت الأسعار في غرب البلاد بين 320 و340 دج.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة في شهر أوت 2023 تبقى سارية المفعول. لا سيما في ما يتعلق بتوفير الأعلاف بأسعار مسقفة عبر الديوان الوطني لتغذية الأنعام. بالإضافة إلى فتح الإستيراد المباشر لبيض التفقيص بعد ما شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاع غير مبرر. وهذا الى غاية إستقرار السوق بصفة نهائية.

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