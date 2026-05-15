إنخفاض أسعار الذهب

عرفت أسعار الذهب، أمس الخميس، إنخفاضا طفيفا، وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة ووصل إلى 4669.48 دولار للأوقية “الأونصة”.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم جوان المقبل بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 4685.30 دولار عند التسوية.

فيما صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل ‌الذهب، المقوم بالعملة الأمريكية، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.1 بالمئة إلى 84.36 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 3.3 بالمئة مسجلا 2066.75 دولار، وانخفض البلاديوم 3.5 بالمئة إلى 1447.73 دولار.