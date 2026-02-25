إنخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، متأثرة بعمليات جني الأرباح وارتفاع الدولار. في وقت يترقب فيه المستثمرون اتضاح ملامح خطط الرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 5158.24 دولار للأونصة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أفريل بنسبة 0.9 بالمئة. لتسجل عند التسوية 5176.30 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2 بالمئة لتصل إلى 87.21 دولار للأونصة. في المقابل، ارتفع سعر البلاتين بنسبة واحد بالمئة ليبلغ 2175.95 دولار للأوقية. كما صعد البلاديوم بنسبة 2.3 بالمئة مسجلا 1785.35 دولار.