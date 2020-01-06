إنخفاض أسعار السلع عند التصدير وإرتفاعها عند الإستيراد سنة 2019

إنخفضت أسعار السلع عند التصدير وإرتفعت عند الإستيراد خلال الـ 9 أشهر الأولى لسنة 2019.

وكشف الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الإثنين، عن تسجيل إنخفاضا بنسبة 7.1 في المائة في أسعار البضائع عند التصدير خلال نفس السنة.

وتسجيل إرتفاع في أسعارها عند الإستيراد بنسبة 1.3 في المائة.

وأفادت نفس الإحصاءيات أن تراجع مؤشر قيم الوحدة لتصدير البضائع، يفسر أساسا بإنخفاض أسعار المحروقات بنسبة 7.7 في المائة.

بالرغم من إرتفاع قدره أزيد من 3.4 في المائة لأسعار المواد المصدرة خارج المحروقات خلال نفس الفترة.

وأشار الديوان إلى أن تسجيل تحسن في أسعار المواد المصدرة خارج المحروقات كان غير كاف لانعاش المستوى العام لأسعار الصادرات، وذلك بسبب الطابع الهامشي لهذه المواد.

وأوضح الديوان أن أسعار المواد المصدرة خارج المحروقات شكلت ما قيمته 7.09 في المئة من القيمة الإجمالية للصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019.