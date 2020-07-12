إنخفاض أسعار الصادرات بـ 14.3 بالمائة وارتفاع أسعار الواردات بـ 1.3 بالمائة في الثلاثي الأول من 2020

سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات، انخفاضا بنسبة 14.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، فيما عرفت أسعار الإستيراد إرتفاعا طفيفا بنسبة 1.3 بالمائة.

ونقلت “وأج” نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات، أن انخفاض مؤشر القيم الوحدوية لتصدير السلع (سعر التصدير) راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 14.8 بالمائة لأسعار المحروقات وكذلك انخفاض أسعار الصادرات من المنتجات خارج المحروقات بنسبة 8 بالمائة خلال نفس الفترة المقارنة.