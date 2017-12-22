إنخفاض أسعار النفط إلى 64.75 دولار للبرميل

إنخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مبتعدة عن أعلى مستوياتها منذ عام 2015.

وذلك بفعل ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتوقعات إعادة تشغيل خط أنابيب فورتيز في بحر الشمال.

وسجل خام غرب تكساس الأمريكي في العقود الآجلة 58.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش.

بانخفاص بلغ 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، عن سعر التسوية السابقة.

وتراجع مزيج برنت 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 64.75 دولار للبرميل.

وكان برنت أغلق يوم الخميس عند 64.90 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ جوان 2015.

كما لامس خام غرب تكساس مستويات لم يسجلها منذ منتصف عام 2015 خلال الشهرين الماضيين.

وقال التجار إن انخفاض اليوم سببه توقعات زيادة الإمدادات التي دفعت أصحاب المراكز الدائنة إلى البيع قبيل عطلة نهاية العام.