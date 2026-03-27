إنخفاض أسعار النفط اليوم الجمعة

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن مدد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ مهلة شن هجمات على محطات الكهرباء ال​إيران​ية لمدة 10 أيام.

وحسب وكالة “رويترز”، لم يشهد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تغيرا يذكر بعد الجلسة السابقة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

وبحلول الساعة 06 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 107.97 دولار للبرميل.

وخسرت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا لتسجل 93.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.6 بالمئة هذا الأسبوع بعد قفزة بنسبة 40 بالمئة منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران.

وتراجع خام برنت أربعة بالمئة خلال الأسبوع بعد ارتفاع بأكثر من 48 بالمئة منذ بدء الحرب.

وأدت الحرب إلى سحب 11 مليون برميل نفط يوميا من الإمدادات العالمية.

ووصفت ​وكالة الطاقة الدولية​ الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي والحرب بين روسيا وأوكرانيا.