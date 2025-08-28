إنخفاض أسعار النفط اليوم الخميس

تراجعت أسعار النفط هذا الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية. في وقت يقيم فيه المستثمرون توقعات بتراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 63 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى67.43 دولار. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 62 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 55 ر63 دولار.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعا عند التسوية في الجلسة الماضية. بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام بواقع 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ22 أوت.

