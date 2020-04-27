إنخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف فائض الإنتاج وإنهيار الطلب

إنخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، وسط مؤشرات إمتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف تأخر تخفيضات الإنتاج لتعويض إنهيار الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر جوان بـ 2.05 دولار أو 12 بالمائة إلى 14.89 دولار للبرميل.

وإنخفض خام البرنت بـ 1.08 دولار ما يعادل 5 بالمائة على 20.36 دولار للبرميل.

وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وإنخفضت في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو 24 بالمائة وفقد خام غرب تكساس 7 بالمائة.