إنخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف فائض الإنتاج وإنهيار الطلب

أخبار العالم
  • -
  • 0
إنخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف فائض الإنتاج وإنهيار الطلب
بقلم إيمان عياش

إنخفضت أسعار النفط اليوم الإثنين، وسط مؤشرات إمتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف تأخر تخفيضات الإنتاج لتعويض إنهيار الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر جوان بـ 2.05 دولار أو 12 بالمائة إلى 14.89 دولار للبرميل.
وإنخفض خام البرنت بـ 1.08 دولار ما يعادل 5 بالمائة على 20.36 دولار للبرميل.
وسجلت التعاملات الآجلة على النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وإنخفضت في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة.
وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو 24 بالمائة وفقد خام غرب تكساس 7 بالمائة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=811556

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com