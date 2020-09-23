إنخفاض أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، انخفاضا في السوق بعد تسجيل زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية.

حيث انخفضت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمائة إلى 41.39 دولار للبرميل.

وكانت انخفضت في وقت سابق 1.2 بالمئة إلى 40.21 دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 39.40 دولار بعد أن نزلت 1.4 بالمئة إلى 36.26 دولار.