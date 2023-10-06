إنخفاض أسعار النفط بنسبة 2% إضافية

إستمر هبوط أسعار النفط، اليوم الجمعة، دون توقف. حيث اتجهت أسعار الخام نحو أسوأ أسبوع على الأقل منذ أفريل الماضي.

وخلال تداولات بورصة نيويورك، تراجعت أسعار النفط الخام لتصبح عند أسوأ أسبوع على الأقل منذ أفريل الماضي. حيث أثرت المخاوف من الإقتصاد العالمي. كما سجلت أسعار النفط الوسيطة في نيويورك، لتسليم نوفمبر إنخفاضا بقيمة 1.91 دولار، أو 2.3%، لتصل إلى 82.31 دولار للبرميل.

وكانت أسعارها قد انخفضت بنسبة 6 بالمائة تقريبا في الجلسة السابقة وهو الأكبر في عام. وكانت منخفضة بنحو 9 بالمائة للأسبوع، ما يعتبر أسوأ أسبوع لها منذ أفريل.

وبالنسبة لنفط خام برنت المتداول في لندن لعقد ديسمبر الأكثر نشاطًا، فقد انخفض بقيمة 1.74 دولار، أو 2%، ليصل إلى 84.07 دولار.

وكان خام برنت قد انخفض بنحو 12 بالمائة للأسبوع، متجها نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس. ووصل إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أسابيع يوم الخميس بلغ 83.84 دولار. بعدما سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على مدى عام عند 95.03 دولار.

وهبطت أسعار النفط أيضا بشكل حاد، يوم الأربعاء، بعد آخر تحديث أسبوعي من الحكومة الأمريكية حول مخزونات الطاقة. حيث أظهرت زيادة في مخزونات البنزين ” منتج الوقود الرئيسي في البلاد” بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتكون أعلى زيادة لها منذ يناير/ كانون الثاني 2022.

وأضاف إلى الجانب السلبي لاتجاه أسعار النفط أيضا عدم وجود إعلان جديد بشأن تقليصات الإنتاج في إجتماع “أوبك+” الشهري يوم الأربعاء.

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