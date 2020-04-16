إنخفاض أسعار النفط وتوقعات بتراجع الطلب

إنخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، حيث من المتوقع تراجع الطلب العالمي إلى أقل مستوى له في ربع قرن بسبب جائحة فيروس كورونا.

وإنخفض سعر خام البرنت بـ 1.91 دولار ليبلغ 27.69 دولار للبرميل، أما الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فقد تراجع بـ1.19 دولار ليسجل 19.87 دولار للبرميل

وتكبح المخاوف بشأن تداعي الطلب المكاسب إذ جرى تداول الخامين القياسيين مرتفعين بأكثر من 2.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.