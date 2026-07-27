إنخفاض الحرارة.. أمطار غزيرة ورعود على 20 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية اليوم الإثنين. مع تراجع في درجات الحرارة.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 15 ملم. بداية من الساعة 09:00 صباحا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 ليلا على ولايات باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 15 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

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