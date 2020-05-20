إنخفاض النمو العالمي للطاقة المتجددة لأول مرة منذ عشرين سنة

قالت الوكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، أن النمو العالمي في قدرة توليد الطاقة المتجددة سيسجل أول إنخفاض سنوي منذ 20 عاما خلال العام الحالي .

وسيتراجع بناء تروبينات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية وغيرها من منشآت الكهرباء من المصادر المتجددة هذا العام في ظل تراجع الطلب على الطاقة.

وقالت الوكالة في تقريرها عن مستجدات سوق الطاقة إن الزيادة في قدرة الطاقة المتجددة هذا العام من المتوقع أن تبلغ 167 ميغواط أي ما يقل بنسبة 13 بالمائة.

وستبلغ القدرة الكلية للطاقة المتجددة على مستوى العالم معدل نمو 6 بالمائة في 2020.

ومن المتوقع أن يكون النمو لسنتي 2020 و2021 أقل بنسبة 10 بالمائة عن التوقعات السابقة لوكالة الطاقة الدولية بعد تفشي فيروس كورونا.