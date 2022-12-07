إنخفاض حاد في درجات الحرارة وأمطار رعدية تتعدى 50 ملم بداية من الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية. محمّل بأمطار رعدية وتراجع حاد في درجات الحرارة بداية من مساء الجمعة. كما ستكون الأمطار أكثر غزارة واعتبار يوم السبت وستخص أيضا شمال الصحراء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي العالمي تبيّن، قدوم إضطراب جوي يخص أولا المناطق الغربية، على غرار ولايات وهران، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، الشلف، سعيدة، وتلمسان.

كما ستنتقل الأمطار تدريجيا إلى الولايات الوسطى ليلة الجمعة وفي صبيحة يوم السبت إلى الولايات الشرقية. حيث ستكون الأمطار غزيرة وأكثر اعتبارا على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، المدية، الشلف. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، الاغواط، تيارت، الجلفة، بسكرة، باتنة، الوادي، وتقرت، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، تبسة، باتنة، حيث ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم وستستمر في التساقط الأسبوع المقبل.

وعن توقعات الطقس يومي الخميس والجمعة، فمن المتوقع ، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع أمطار متفرقة على الولايات الداخلية.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فستعرف إنخفاضا حادا مع دخول الإضطراب الجوي بداية من أمسية الجمعة، أين ستكون الأجواء باردة مع درجات حرارة تتراوح مابين 2 إلى 8 درجات خلال الصبيحة والليل. ولن تتعدى 15 درجة على المناطق الشمالية. في حين تتراوح مابين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

في المقابل سيكون البحر هادئ يوم غد الخميس ليصبح من مضطرب إلى شديد الهيجان يومي الجمعة والسبت. بسبب رياح قوية تكون غربية. تؤدي الى تشكل أمواج عاتية تتعدى 6 أمتار على طول الشريط الساحلي.

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