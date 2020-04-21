إنخفاض رقم أعمال مجموعة “PSA” بـ 15.6 بالمائة بسبب تفشي كورونا

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إنخفاض رقم أعمال مجموعة “PSA” بـ 15.6 بالمائة بسبب تفشي كورونا
بقلم فوزية.م

سجل رقم أعمال المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات “بيجو وسيترون” انخفاضا بنسبة 15.6 بالمائة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الشركة، في بيان لها نشرته اليوم الثلاثاء، أن حجم مبيعات المجموعة  انخفض في الربع الأول من السنة الجارية إلى 15.2 مليار يورو .

وأشارت المجموعة، أن السبب الرئيس في تراجع رقم أعمالها هو تفشي فيروس كورونا عبر العالم.

مشيرة في السياق ذاته، أن المجموعة ومن خلال عملية الاندماج مع شركة Fiat Chrysler الإيطالية الأمريكية، فقد استطاعت المحافظة على الهدف الحذر الذي حددته لنفسها قبل الأزمة، وذلك بمتوسط ​​هامش تشغيل حالي بأكثر من 4.5  بالمائة من المبيعات قسم السيارات الخاص بها للفترة 2019-2021.


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