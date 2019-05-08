إنخفاض رهيب في أسعار الخضر بأسواق الجملة في البليدة

شهد اليوم الثالث من رمضان، إنخفاض رهيب في أسعار الخضر بأسواق الجملة للحضر والفواكه، بكل من سوق بوقرة ببوفاريك بالبليدة

مقارنة بالأيام الماضية التي عرفت إرتفاع جنوني خاصة ليلة رمضان، حيث وصل سعر الكوسا إنخفاض كبير من 100 دج إلى 20 دج للكلغ واحد

والجزر واللفت من 80 إلى 35 دج للكيلو،كماعرف سعر البطاطا إنخفاظا من 70 إلى40 دج والفلفل الحار من 130 إلى 40 دج

والفلفل الحلو من 100إلى 40 دج،أما “شيفلور” فقد وصل سعر كلغ الواحد7 دنانير مما إضطر بالتجار تحويله إلى غذاء للمواشي،

بإستثناء الطماطم التي لم تعرف إنخفاظا في أسعارها على إعتبار أن إنتاجها قليل وأنها في غير موسمها وأن طلب عليها كبير

خاصة خلال شهر رمضان،وحسب تجار الجملة في تصريح للنهار أن إنخفاض سعر الخضر لليوم الثالث من رمضان

راجع إلى كثرة العرض وقلة الطلب، حيث إضطر البعض إلى غلق محلاتهم التجارية لقلة الزبون في اليوم الثالث من رمضان.