قناة النهار إنخفاض سعر كراء المنازل بـ 45 بالمائة.. لهذه الأسباب بقلم قناة النهار نشر في 22 جويلية 2022 - 09:43 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 150 0 إنخفاض سعر كراء المنازل بـ 45 بالمائة.. لهذه الأسباب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/63eUH اقرأ أيضا هكذا علقت "الزهوانية" حول عودة الشاب مامي بحفل الإختتام الالعاب المتوسطية قناة النهار 09 جويلية قالمة: النهار في بيت التلميذة منار مرداس صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في بكالوريا 2022 قناة النهار 16 جويلية قوجيل:هدفنا المحافظة على الجزائر في المحافل الدولية نحن دائما مع الحق وضد الباطل قناة النهار 14 جويلية مخـاطر ضربات الشمس والتسمم الغذائي في فصل الصيف.. الأطباء يحذرون قناة النهار 18 جويلية سكان تارغوث بعين الدفلى بدون ماء لأزيد من أسبوع !! قناة النهار 15 جويلية "والي وهران :"رياضيونا حققوا الرقم القياسي في الميداليات الذهبية والعلامة الكاملة لساكنة وهران قناة النهار 02 جويلية المسافرون يهددون بمغادرة سفينة طارق بن زياد إن لم تقلع من ميناء وهران باتجاه إسبانيا قناة النهار 03 جويلية البويرة: النهار تزور بيت شهيد واجب الوطن "سمير سلاوي" بقرية حمام زبجان قناة النهار 07 جويلية "وفــاة طالب بالإقامة الجامعية عبد القادر بلعربي "باب الزوار 1 قناة النهار 07 جويلية "لحظة إستلام الرباعة "مغنية" للميداليتين.."نهديها ليما و تحيا الجزائر قناة النهار 03 جويلية