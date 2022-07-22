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قناة النهار

إنخفاض سعر كراء المنازل بـ 45 بالمائة.. لهذه الأسباب

بقلم قناة النهار
إنخفاض سعر كراء المنازل بـ 45 بالمائة.. لهذه الأسباب
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إنخفاض سعر كراء المنازل بـ 45 بالمائة.. لهذه الأسباب

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