إنخفاض طفيف في سعر الأضاحي و5 ملايين على الأقل لخروف “يعمّر العين”

عرفت أسعار الأضاحي إنخفاضا طفيفا اليوم الجمعة مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي حسبما رصده “النهار أونلاين” في سوقي الأربعاء وبودواو.

وانخفض السعر بحوالي 3 آلاف دينار عن الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الأول من العرض الذي غالبا ما تكون فيه الأسعار غالية.

و تراوحت الأسعار من 27 آلاف دينار إلى 33 ألف دينار بالنسبة للأَضاحي الصغيرة والتي يصفها البعض بأنها لا تملأ العين.

بينما من 33 آلاف دينار إلى 48 ألف دينار فهي كباش متوسطة الحجم وهي الفئة التي يلجئ إليها غالبية الجزائريين.

أما الأَضاحي التي أسعارها بين 48 و 59 ألف دينار فهي كبيرة نسبيا، وتصلح للتضحية حسب تصريحات الكثير من رواد السوق.

أما فوق ذلك فهي كباش كبيرة ووصل سعرها إلى غاية 7 ملايين و نصف وهو أغلى سعر في السوق.

وعلّق الموالون على الأسعار بأنها أقل من تلك المسجلة السنة الماضية بما يزيد عن 8 آلاف دينار.

وهذه الأسعار لا ترضيهم، فحسب عدد كبير منهم هي بعيدة عما أنفقوه عليها طيلة موسم كامل.

إذ ربطوا ذلك بغلاء الأعلاف والأمراض التي أصابت الماشية خلال الفترة الأخيرة في شاكلة طاعون المجترات الصغيرة.

وعلى النقيض من ذلك أكد رواد السوقين بأن الأسعار المسجلة هي تقريبا نفس أسعار السنة الماضية.

وهي أسعار غالية بالنسبة خاصة لمتوسطي الدخل وأجمع الكثير منهم على أن أضحية ملائمة لا يقل سعرها عن 5 ملايين.

بينما علق آخرون متهكمين عن الأسعار بأن من قل سعرها عن 3 ملايين لا يجوز ذبحه لهزالتها.

وعرف سوقا الأربعاء وبودواو ركودا في البيع رغم الحركية الكبيرة إذ اكتفى الكثيرون بالسؤال عن الأسعار دون شراء.

مما يرجح أن يكون الأسبوع الأخير قبل العيد حافلا بتقلبات الأسعار إما ارتفاعا أو انخفاضا.